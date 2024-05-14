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Законодательство РК

Змея заползла во двор Центра по поддержке семьи в Кызылорде

Змея заползла во двор Центра по поддержке семьи в Кызылорде , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 20:46 Фото: МЧС РК
Кызылординские спасатели поймали змею, которая заползла в Центр ресурсной поддержки семьи "Бақытты отбасы", сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 мая рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

"Сегодня поступило сообщение о том, что во дворе учреждения поддержки семьи "Бақытты отбасы" находится змея. Спасатели поймали змею, которая была длиной около одного метра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ее выпустили в безопасное место. 

Ранее сообщалось о другом случае, который произошел в Индии. В индийском штате Бихар пятилетний ребенок был госпитализирован после того, как съел опасную ядовитую змею. 

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