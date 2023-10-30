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Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование

Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство финансов Казахстана 30 октября 2023 года обратилось к гражданам страны в связи со стартом третьего этапа всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что третий этап всеобщего декларирования в стране вводится с 1 января 2024 года. В рамках него "Декларацию об активах и обязательствах" (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

"В случае если вы относитесь к вышеуказанным категориям лиц, но не осуществляете либо приостановили предпринимательскую деятельность, то рекомендуем вам подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя".Пресс-служба Минфина РК

Всеобщее декларирование населения начато в Казахстане с 2021 года. Оно будет проведено в четыре этапа:

  • первый этап был запущен 1 января 2021 года с декларации о доходах и имуществе физлица, которую предоставили госслужащие и лица, приравненные к ним и их супруги;
  • с января 2023 года запущен второй этап, который затронул работников госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов;
  • на третьем этапе с 2024 года декларированию подлежат руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • в рамках завершающего четвертого этапа с 1 января 2025 года декларированию подлежат все остальные категории граждан.

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Подробнее о том, что нужно знать руководителям и учредителям компаний в рамках третьего этапа всеобщего декларирования в Казахстане, можете прочитать здесь.

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