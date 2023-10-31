Как сделать так, чтобы аулчане оставались на родной земле, рассказал Герой труда

В день национального праздника Казахстана – Дня республики, в Кызылординской области появился еще один Герой Труда Казахстана – Имамзада Шагиртаев. Как он рассказал корреспонденту Zakon.kz, награда за труд обязывает его еще больше сил вкладывать в развитие родного края.

Новоиспеченный Герой Труда – рисовод с 20-летним стажем, директор ТОО "Тан ЛТД" Жалагашского района, получил высший знак отличия из рук Президента РК Касым – Жомарта Токаева. Теперь их в Приаралье двое.

Фото: из личного архива героя

Еще 30 лет назад Имамзада Шагиртаев начал свой путь в сельском хозяйстве. Живя в ауле Тан, работал механиком. Аулчане знали его, как надежного, ответственного земляка, и когда его назначили акимом аула, только обрадовались. Так началась его акимовская жизнь. В то время в аулах жизнь была не сахар, - разъединенные хозяйства, не было техники, субсидий, кадров. Единственное крупное хозяйство в ауле полностью зависело от инвестора. Но несмотря на то, что здесь урожай риса собирали, выгоды рабочим не было. Низкая заработная плата, которую выдавали не каждый месяц, большие долги перед государством по налогам - вот что имели на тот момент аулчане.

"Когда мне предложить возглавить товарищество, я долго думал. Смогу ли, оправдаю ли доверие? Было трудно, ведь необходимо было в первую очередь оплатить все задолженности, потом готовиться к севу. Нужны были деньги на покупку семян, ремонт техники. Да и люди не хотели работать, увольнялись, так как не хотели трудиться бесплатно. В таком плачевном состоянии находилось объединение, что я не хотел браться за это дело. Но все-же подумал и рискнул", — рассказывает Имамзада Шагиртаев.

Результат был не сразу, но уже через несколько лет хозяйство встало на ноги. Оно стало прибыльным, местные охотно шли сюда на работу. Если в первый год в хозяйстве было отведено под рис 800 гектаров, то через некоторое время уже 1500. Сейчас здесь 3500 гектаров в ауле Тан и в ауле Акжар Кармакшинского района. Работают в товариществе 300 человек. Три года назад товарищество купило завод по переработке риса. А сельскохозяйственной техники тановцы за эти годы уже купили более чем на 2 млрд тенге. Как считает директор, на покупке техники нельзя экономить, благодаря мощным американским комбайнам и жаткам, уборка риса проходит максимум за 20 – 25 дней, а раньше она длилась более 40 дней. Свою продукцию тановцы отправляют на экспорт в ближнее зарубежье. Рис от их компании продается в Узбекистане, Кыргызстане и России.

Чтобы не сидели аулчане зимой без работы, когда завершился сельскохозяйственный сезон, Шагиртаев стал расширять производство - вкладывать деньги в садоводство, животноводство, переработку продукции. Благодаря проекту ПРООН, стал заниматься садоводством. На 12 га тановцы разбили сад, провели капельное орошение, установили солнечные панели. Построили еще ферму на 400 голов крупного рогатого скота, а в прошлом году открыли мясоперерабатывающий цех. Делают полуфабрикаты – манты, пельмени, казы, карта.

"Несколько лет назад земледельцы стали работать по диверсификации сельского хозяйства, так как в регионе уже восемь лет маловодье. Рис – прибыльная сельхозкультура и главная в нашем регионе, но ему нужно много воды. Мы вводим новые технологии – выравниваем чеки, сажаем сорта, которым нужно меньше воды на полив, но все же воды не хватает. Поэтому в области принята программа диверсификации - хозяйства переходят и на выращивание других сельхозкультур. Например, больше разбивают садов, сажают кормовые, масличные. Мы решили увеличить посевы под кукурузу, так как занимаемся еще и животноводством. В следующем году мы посадим 3000 гектаров кукурузы капельным орошением. Это будет самая большая площадь под нее в нашей области. Сейчас мы уже готовим землю под посев", - продолжает Шагиртаев.

Чтобы развивать производство, выращивать кормовые, хозяйство стало возвращать в оборот засоленные земли. В Шиелийском районе они взяли 5000 гектаров. За два года убрали с земли соль, провели дорогостоящую операцию. Теперь вместо солончака на этих землях пашни, и можно сажать все, что угодно.

Не забывает Имамзада Шагиртаев и о благоустройстве родного села. Здесь за счет хозяйства построена мечеть, детский сад, спорткомплекс, улицы заасфальтированы и электрифицированы. У въезда в Тан на 5 километрах высажены деревья. На все это компания потратила более 1 миллиарда тенге. Оказывает хозяйство и социальную помощь. Ее получают многодетные, пенсионеры, ученики местной школы, все, кто нуждается. В период пандемии коронавируса аулчане получали помощь от ТОО "Тан ЛТД" лекарствами и продуктами питания. Лучшие работники хозяйства каждый год после окончания уборки риса получают денежные премии, дорогие подарки. Например, несколько дней назад передовикам производства было подарено 6 автомобилей.

Фото: из личного архива героя

"Мы встретили всем аулом Имамзаду Шагыртаева из Астаны. Были от души рады за него, что он получил такое высокое звание. Ведь такая награда за труд – мечта любого земледельца. Он действительно ее достоин. Каждый год аул становится краше. Здесь есть спорткомплекс, детсад, мечеть, которые были построены за счет компании Шагиртаева. Каждый год ТОО выделяет деньги на озеленение. Премии лучшим работникам выдаются осенью – по 300 тысяч тенге каждому. Уже все знают в ауле, что в следующем году ТОО "Тан ЛТД" построит 10 домов за счет денег компании. Их подарят малообеспеченным семьям", — говорит земляк Героя Труда Кенжетай Кайракбаев.

Как признается Имамзада Шагиртаев, теперь у него еще больший стимул превратить родной аул в красивый сад.

Он планирует посадить много деревьев и цветов, начать новые проекты, создать больше рабочих мест, чтобы аулчане не хотели уезжать из села в город, а жили в родном ауле с удовольствием.