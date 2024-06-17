"Адал азамат" начинается с себя – предприниматель из Приаралья

Кызылординский аграрий Имамзада Шагиртаев в 2023 году получил высокое звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Эта награда дана ему за вклад в развитие родного региона. Он, как никто другой, знает, как улучшить жизнь на селе. Своими мыслями по этому поводу он поделился с корреспондентом Zakon.kz.

– В стране идет большая работа по концепции президента РК "Адал азамат". С чего, по вашему мнению, ее нужно начать?

– С правды. С честности. В первую очередь, каждому из нас нужно стать честным. Честно выполнять свой профессиональный долг, быть честным со своей семьей, окружающими. Общество должно меняться. Поэтому концепция вполне своевременна для нашего общества, она поможет сохранить, привить, а возможно, возродить то, что в какой-то степени утеряно, – трудолюбие, честность, защита земли и государства. В нашем обществе сейчас дефицит на эти все понятия, и нужно делать все возможное, чтобы восполнить этот дефицит.

– Но на селе, по моему мнению, картина немного другая. В аулах люди друг у друга на виду, здесь трудно что-то скрыть от людских глаз?

– Если кто-то ведет себя недостойно, крадет, обманывает, это видят многие. Честных людей уважают, нечестных – обходят стороной. Я сам вырос в ауле, был и рабочим, и акимом здесь. До сих пор я живу не в городе, а в родном селе. Поэтому хорошо знаю, какие достойные люди здесь живут, и в том числе их недостатки тоже мне известны. В целом наши сельчане осуждают все плохое. Стараются, чтобы у детей и взрослых было достойное поведение, воспитывают их трудолюбивыми.

– В аулах ведь легче приучать детей к труду?

– Это действительно так. У каждого нашего сельчанина есть во дворе клочок земли. Можно выращивать овощи, фрукты, построить помещения для птицы и скота. Если этим занимаются взрослые, то и их дети тоже приучаются к труду. Каждому аулчанину выдают еще и по 10 соток земли, чтобы они растили продукцию для собственных нужд и на продажу. Есть много государственных программ, которые дают возможность трудиться и хорошо жить на селе. Ведь время, когда в аулах была повальная безработица, уже давно прошло. На примере нашего хозяйства вижу, как меняется жизнь на селе. Лет 20 назад в нашем ауле, как и везде в республике, была разруха. Вся техника была сломана, не было никаких субсидий, шла утечка кадров. Хозяйство потонуло в долгах, весь урожай был в распоряжении инвестора.

Мы жили без заработной платы месяцами, но несмотря на трудности, сплотились, взяли свою волю в кулак и в итоге с годами получили сильное хозяйство. Вот это все мы достигли, упорно трудясь, и сообща достигли всех побед, благодаря честности и упорству всего коллектива. Поэтому я считаю, что каждый в своем коллективе, в своей семье, в своей среде растит упорных и честных людей. Тех, которых мы сегодня называем "Адал азамат".

– Вы на этих успехах не останавливались?

– Нет, мы шли вперед. За 20 лет мы выросли в крупное хозяйство, серьезного экспортера зерновых. Стали прибыльным, и сейчас почти 300 аулчан работают у нас. Более того, к нам идет молодежь – почти 50 процентов наших работников – это молодые экономисты, механизаторы, комбайнеры и агрономы. Они честно трудятся. Когда на земле работает такая молодежь, понимаешь, что не зря вкладывались в них, не зря воспитывали их.

– Достойная оплата на селе тоже стимул к честности...

– Конечно. Каждый труд должен быть оценен по достоинству, ведь на практике бывают и непонятные ситуации, когда из-за денег происходят коррупционные дела. В своем хозяйстве мы стараемся оплачивать труд каждого достойно. Поэтому у нас есть премии, есть доплаты за высокую производительность, подарки после окончания уборочной страды. Есть и такая практика – строить дома нуждающимся аулчанам. Все это вознаграждение за честный труд. Думаю, что все эти поощрения как раз таки и способствуют тому, чтобы люди привыкали, что каждый труд должен быть оплачен по достоинству. Посмотрите, сколько конфликтов происходит в селах из-за того, что люди не довольны своим материальным положением. Кто-то не получает положенные им паи, кто-то хочет забрать свою землю из общего пользования и сам на ней работать. Если бы изначально с аулчанами поступали по совести, не было сейчас многих земельных конфликтов. Поэтому многое в коллективе зависит и от руководителя, как говорится, – "рыба гниет с головы". Это актуально. И в концепции "Адал азамат" даны все направления, как стать востребованным, честным, грамотным специалистом.

– А что касается образования? Как его можно улучшить на селе? Ведь концепция "Адал азамат" направлена на воспитание не только трудолюбивого, но и образованного гражданина…

– Образование должно присутствовать с самого рождения, как и воспитание, поэтому надо, чтобы большое внимание уделялось развитию образования и на селе. Поэтому мы стараемся заниматься воспитанием детей с детства. Для этого в своем ауле мы в первую очередь создали условия для детишек в детском саду. Детский сад мы отремонтировали за счет средств своей компании. Оказываем поддержку и местной школе. У нас есть поощрения для учеников, учителей школы. Поэтому мы целенаправленно движемся к тому, чтобы в нашем ауле дети развивались, получали качественные знания, применяли их. Чтобы они могли в дальнейшем получить хорошее образование в вузах республики и зарубежья.

– В целом, какие аспекты "Адал азамат" вам наиболее близки?

– Все. Говорю это как гражданин, как руководитель, как отец. В жизни я был во многих странах, ездил в командировки, всегда мне было интересно, как живут люди, какое у них общество? И мне было с чем сравнивать. Везде, где бы я ни был, личность человека была превыше всего. Поэтому, если мы стремимся к обществу, где в приоритете высокие понятия, нужно постоянно улучшать качество жизни. Стремиться к тому, чтобы у наших граждан были все условия для достойной жизни. Мы построили мечеть, сажаем деревья, разбиваем в аулах сады. Детский сад, спорткомплекс мы построили за счет своей компании. Все улицы нашего аула заасфальтированы и электрифицированы. На все это мы тратим миллиарды тенге. И не жалеем, ведь это мы делаем для своих граждан, своих земляков.

– Вы, наверное, и в своем хозяйстве постоянно создаете подобные условия?

– Мы в своей компании считаем, что самое лучшее решение, – создать больше рабочих мест, дать работу людям. Тогда им не надо будет искать нечестные пути для того, чтобы выжить. Поэтому в своем хозяйстве мы постоянно создаем новые производства. Еще несколько лет назад мы запустили проект по линии ПРООН – разбили на 12 га фруктовый сад. У нас уже есть ферма, где содержится 400 голов крупного рогатого скота. Более того, мы открыли цех по переработке мясной продукции и стали выпускать полуфабрикаты. Мы также вводим новые технологии.

– Результаты дают вам еще больший стимул быть примером для своих земляков?

– Я не могу иначе. У меня еще больший стимул превратить свой родной аул и свой край в красивый сад. Меня наградили таким высоким званием – Герой Труда Казахстана, сам президент РК Касым-Жомарт Токаев мне дал награду. Я не могу теперь расслабиться, а наоборот, буду прилагать все усилия, чтобы быть примером для других сельчан. "Адал азамат" для меня образ жизни, а не просто слова. Образ жизни, который я выбрал сам много лет назад, который я видел с детства в своей семье. Честным быть не трудно, надо просто начать говорить правду и не совершать поступки, о которых потом будешь всю жизнь жалеть.