В Актау суд заставил власти снести незаконно строящийся жилой комплекс

Сносу подлежал жилой комплекс в Актау, который строили без разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Жилой комплекс строили без разрешительных документов и утвержденной проектно–сметной документации, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Распоряжение о сносе строения вынесли в специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области. Здание снесли 30 октября. Вместе с тем, еще несколько строящихся и построенных зданий в Актау находятся в центре судебных споров.

"В Актау активно ведется борьба с незаконно возведенными объектами, которые незаконно строились без необходимых разрешительных документов. Множество исковых заявлений уже направлено в суды, с целью прекращения незаконного строительства. Также будут приняты меры принудительного сноса, согласно действующего законодательства". Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Утепкалиев.

В любом крупном городе Казахстана можно найти пример, когда в сложившийся квартал или микрорайон построен новый жилой дом, не соответствующий окружению. Это процесс обычно называют точечной или уплотнительной застройкой.

Такая проблема существует и в Алматы. В мае 2023 года в мегаполисе снесли крупную незаконную постройку на крыше жилого дома.