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Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство

Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство Фото: Zakon.kz
На въездах в Астану выставили семь блокпостов и проверяют все автомобили, а полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Это связано с предстоящими визитами глав зарубежных государств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 31 октября, личный состав столичной полиции перевели на усиленное дежурство. Правоохранительные органы готовятся обеспечивать общественный порядок в связи с предстоящими общественно-политическими мероприятиями в столице.

"С 8:00 31 октября по периметру города выставляются семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", – сообщили в столичном Департаменте полиции.

Жителей и гостей Астаны просят с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые ввели в городе.

Ранее в Акорде анонсировали визиты сразу семи зарубежных лидеров в Астану. 1 ноября в столицу Казахстана прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон. 2 ноября Астану посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На 3 ноября запланирован юбилейный X саммит Организации тюркских государств с участием лидеров Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

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