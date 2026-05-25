В Астане ввели полицейское усиление
Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел (МВД) 25 мая 2026 года, на территории воинской части Национальной гвардии №5573 состоялся общегарнизонный развод приданных сил, личного состава полиции и военнослужащих Нацгвардии.
"В мероприятии приняли участие начальник Департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов, а также начальник Департамента специальных сил и оперативного управления МВД РК Сабыр Жусупбеков. Развод проведен в преддверии значимых общественно-политических мероприятий с целью проверки готовности личного состава к выполнению задач по охране общественного порядка, обеспечению общественной и дорожной безопасности", – говорится в сообщении.
Во время мероприятия перед сотрудниками полиции и военнослужащими Нацгвардии поставили задачи по обеспечению безопасности на территории столицы, оперативному реагированию на правонарушения, повышению уровня дорожной безопасности и усилению профилактической работы среди населения.
Особое внимание уделено обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей, а также вежливому и корректному взаимодействию с населением.
28-29 мая в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
В середине мая в Туркестане прошло важное событие – неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в котором приняли участие высокопоставленные руководители тюркоязычных государств.