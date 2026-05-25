В Астане ввели полицейское усиление

В Астане в преддверии важного политического события полиция перешла на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел (МВД) 25 мая 2026 года, на территории воинской части Национальной гвардии №5573 состоялся общегарнизонный развод приданных сил, личного состава полиции и военнослужащих Нацгвардии.

"В мероприятии приняли участие начальник Департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов, а также начальник Департамента специальных сил и оперативного управления МВД РК Сабыр Жусупбеков. Развод проведен в преддверии значимых общественно-политических мероприятий с целью проверки готовности личного состава к выполнению задач по охране общественного порядка, обеспечению общественной и дорожной безопасности", – говорится в сообщении.

Во время мероприятия перед сотрудниками полиции и военнослужащими Нацгвардии поставили задачи по обеспечению безопасности на территории столицы, оперативному реагированию на правонарушения, повышению уровня дорожной безопасности и усилению профилактической работы среди населения.

Особое внимание уделено обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей, а также вежливому и корректному взаимодействию с населением.

28-29 мая в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В середине мая в Туркестане прошло важное событие – неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в котором приняли участие высокопоставленные руководители тюркоязычных государств.