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Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

Телевидение и радио временно отключат в Казахстане Фото: unsplash
В Казахстане 8 ноября 2023 года не будет работать телевидение и радио. Об этом рассказали в АО "Казтелерадио" сегодня, 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

Причина – проведение планово-профилактических работ.

"Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 3:00-17:00 (по времени Астаны)".Пресс-служба АО "Казтелерадио"

В компании уточнили, что "планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей" проводятся ежеквартально АО "Казтелерадио" для "обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания".

"Приносим извинения за временные неудобства".Пресс-служба АО "Казтелерадио"

АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

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