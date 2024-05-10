15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио

Фото: unsplash

По всему Казахстану в предстоящую среду, 15 мая 2024 года, не будут работать телевидение и радио. Об этом рассказали в АО "Казтелерадио", сообщает Zakon.kz.

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