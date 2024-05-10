15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Фото: unsplash
По всему Казахстану в предстоящую среду, 15 мая 2024 года, не будут работать телевидение и радио. Об этом рассказали в АО "Казтелерадио", сообщает Zakon.kz.
Причина – планово-профилактические работы за второй квартал этого года.
"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года... с 3:00 до 17:00. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении 10 мая.
Ранее сообщалось, что телевидение и радио на семь часов отключили в Костанайской области. В АО "Казтелерадио" уточнили, что причина – внеплановые работы, которые будут проводить с 10:00 до 17:00.
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