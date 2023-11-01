Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена
Жители района подняли вопросы о дальнейшем финансировании строительства моста, теплоснабжения районного центра, водоснабжения населенных пунктов и другие волнующие население проблемы.
Фото: пресс-центр ВКО
Не осталась без внимания тема строительства золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды.
Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан заявил, что была создана комиссия, которая не выявила нарушений, в том числе по выделению земельного участка, отдаленности самой фабрики от населенного пункта, законности применения натрия цианида и рекультивации земельного участка.
Фото: пресс-центр ВКО
Также вице-министр отметил, что инвестор готов взять на себя обязательства по обеспечению населения села углем, ремонту дорог, обучению выпускников в вузах.
На вопрос жителей, будет ли в конечном итоге построена фабрика, Иран Шархан ответил, что на законодательном уровне препятствий для строительства фабрики нет, и она будет построена.
Фото: пресс-центр ВКО
По итогам встречи вопросы, поднятые населением, взяты на контроль центральных и местных исполнительных органов.