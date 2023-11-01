Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена

Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена Фото: пресс-центр ВКО
В Курчумском районе ВКО состоялась встреча населения с представителями Министерств экологии и природных ресурсов, строительства и промышленности.

Жители района подняли вопросы о дальнейшем финансировании строительства моста, теплоснабжения районного центра, водоснабжения населенных пунктов и другие волнующие население проблемы.

Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена

Фото: пресс-центр ВКО

Не осталась без внимания тема строительства золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды.

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан заявил, что была создана комиссия, которая не выявила нарушений, в том числе по выделению земельного участка, отдаленности самой фабрики от населенного пункта, законности применения натрия цианида и рекультивации земельного участка.

Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена

Фото: пресс-центр ВКО

Также вице-министр отметил, что инвестор готов взять на себя обязательства по обеспечению населения села углем, ремонту дорог, обучению выпускников в вузах.

На вопрос жителей, будет ли в конечном итоге построена фабрика, Иран Шархан ответил, что на законодательном уровне препятствий для строительства фабрики нет, и она будет построена.

Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена

Фото: пресс-центр ВКО

По итогам встречи вопросы, поднятые населением, взяты на контроль центральных и местных исполнительных органов.

Читайте также

Во сколько обойдется новому инвестору модернизация АМТ
Во сколько обойдется новому инвестору модернизация АМТ
В Узбекистане запретили пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду
В Узбекистане запретили пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду
Аэропорт Астаны в очередной раз обратился к пассажирам
Аэропорт Астаны в очередной раз обратился к пассажирам
Ева Ахметова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления