Иран Шархан: На законодательном уровне нет препятствий для строительства фабрики, и она будет построена

В Курчумском районе ВКО состоялась встреча населения с представителями Министерств экологии и природных ресурсов, строительства и промышленности.

Жители района подняли вопросы о дальнейшем финансировании строительства моста, теплоснабжения районного центра, водоснабжения населенных пунктов и другие волнующие население проблемы.

Фото: пресс-центр ВКО

Не осталась без внимания тема строительства золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды.

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан заявил, что была создана комиссия, которая не выявила нарушений, в том числе по выделению земельного участка, отдаленности самой фабрики от населенного пункта, законности применения натрия цианида и рекультивации земельного участка.

Фото: пресс-центр ВКО

Также вице-министр отметил, что инвестор готов взять на себя обязательства по обеспечению населения села углем, ремонту дорог, обучению выпускников в вузах.

На вопрос жителей, будет ли в конечном итоге построена фабрика, Иран Шархан ответил, что на законодательном уровне препятствий для строительства фабрики нет, и она будет построена.

Фото: пресс-центр ВКО

По итогам встречи вопросы, поднятые населением, взяты на контроль центральных и местных исполнительных органов.