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Законодательство РК

Вопросы недропользования и привлечения инвестиций в отрасль обсудили в ВКО

Вопросы недропользования и привлечения инвестиций в отрасль обсудили в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:44 Фото: пресс-центр ВКО
Представители Министерства промышленности и строительства РК и Министерства экологии и природных ресурсов РК встретились с жителями нескольких районов и обсудили вопросы недропользования и привлечения инвестиций в регион.

В области реализуются несколько промышленных проектов. В частности, в районе Самар с 2006 года ведется разведка. ТОО "Каскад-Н" намерено построить здесь золотоизвлекательную фабрику.

Вице-министр Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан отметил, что открытие предприятия позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Также будут предусмотрены соответствующие социальные выплаты. Проект в районе Самар прошел все стадии разработки и соответствует нормам действующего законодательства в сфере экологии и недропользования.

Вопросы недропользования и привлечения инвестиций в отрасль обсудили в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:44

Фото: пресс-центр ВКО

На встрече председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков развеял мифы о вредности цианирования золота. Он отметил, что это международный опыт. Практика используется в передовых странах мира и не приносит ущерба окружающей среде. Чего не скажешь о черных копателях, которые, желая сиюминутно обогатиться, не заботятся о природе. По словам жителей, своими раскопками они портят пастбища. Домашний скот, попадая в вырытые ими карьеры, погибает.

В регионе насчитывается около 200 таких мест. Специалисты проверят старателей на законность работ. В целом, будет усилен общественный контроль.

"Нужно реализовывать общественный контроль. Давайте будем вместе мониторить все проекты, чтобы любой инвестор, который что-то делает, делал это на совесть. Давайте смотреть и требовать качественной реализации проектов". Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов
Вопросы недропользования и привлечения инвестиций в отрасль обсудили в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:44

Фото: пресс-центр ВКО

Жители района Маркаколь обратились к представителям ведомства с просьбой привлечь инвесторов в отдаленные населенные пункты. По их мнению, открытие здесь новых предприятий позволит повысить уровень жизни населения. Это предложение поддержали и жители района Самар и Курчумского района.

"Чем выезжать на заработки куда-то, лучше иметь стабильную работу в своем селе. В будущем и у наших детей будут все условия для жизни, они смогут здесь трудиться". Житель района Самар Нурлан Ережепов

В поселке Белоусовка Глубоковского района в прошлом году остановили работы на руднике и признали его убыточным. Многие местные жители остались без работы. С просьбой рассмотреть вопрос по сохранению шахты и рабочих мест к вице-министру обратилась жительница Белоусовки Анна.

Вопросы недропользования и привлечения инвестиций в отрасль обсудили в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:44

Фото: пресс-центр ВКО

"Мы солидарны с вами, месторождение должно работать. На сегодняшний день мы принимаем меры для восстановления и продолжения работы, а также для развития месторождения". Вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан

Отметим, всего в регионе сосредоточено свыше тысячи средних и крупных промышленных предприятий, которые занимаются разведкой, добычей и переработкой полиметаллических руд.

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