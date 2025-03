Школьника из Арыси пригласили на учебу 30 лучших университетов мира

Ученик 11-го класса лицея-интерната имени Абая "Білім инновация" города Арыси Ерасыл Жунисбек получил приглашение от 30 лучших университетов мира, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в региональной службе коммуникаций Туркестанской области, в числе образовательных учреждений такие вузы США, как City University of Hong Kong, American University of Beirut, University of Colorado Boulder, Drexel University, Temple University, DePaul University, Xavier University.

Также в своих рядах казахстанского ученика желают увидеть вузы Великобритании: University of Leeds, Queen Mary University of London и University of Glasgow.

"Успех Ерасыла показывает высокий потенциал учащихся нашего лицея и дает огромную поддержку будущим выпускникам. Это результат упорного труда, стремления к знаниям и настойчивости. Поздравляем Ерасыла с этим замечательным достижением. Желаем в дальнейшем покорять высоты!" – пожелал классный руководитель Максат Темирхан.

Фото: gov.kz

Ранее стало известно, что ученица 11-го класса школы Арыси, Шапагат Сеилхан, показала высокие баллы при сдаче экзамена на знание английского языка и получила приглашение на обучение из 21 университета разных стран.