Льготную ипотеку для ученых предложили запустить в Казахстане

Ученым в Казахстане предлагают предоставлять льготные ипотечные кредиты. Об этом сообщил в кулуарах Минюста 2 ноября депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов, бывший министр образования и науки РК, предложил законодательно изменить систему финансирования науки в Казахстане.

"Предлагается добавить новые механизмы, в том числе по обеспечению постоянной непрерывной заработной платы наших ученых из бюджета. Мы предлагаем также предоставить дополнительные надбавки за ученые звания профессоров. Сейчас ученые получают заработную плату в основном только за счет грантов, которые периодически объявляют. Если ты не получил грант, соответственно, на следующий период у тебя просто не будет заработной платы", – пояснил депутат.

Экс-министр считает, что в Трудовой кодекс нужно внести норму, позволяющую ученым брать творческий отпуск на определенный период, чтобы заниматься научными исследованиями. Кроме того, он выступил за создание отдельной программы льготной ипотеки для молодых ученых.

"Мы предлагаем нормы по получению льготных кредитов, особенно для молодых ученых. Уполномоченный орган будет утверждать документ по критериям. Самое главное – в законе сейчас закладываются основные нормы, направления и принципы. Мы закладываем принцип, что для молодых ученых должна быть отдельная доступная программа по кредитованию, по жилью, потому что данная проблема сегодня имеет место", – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Ранее в Нацбанке ответили на вопрос о том, планируют ли в Казахстане запустить новую программу по льготному ипотечному кредитованию.