Ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы хотят в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков в кулуарах Минюста 2 ноября 2023 года рассказал, как планируется решить проблему закредитованности казахстанцев. В частности, предлагается ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании МВК в Минюсте обсудили нормы проекта закона "О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков" с сопутствующими поправками.

"Что касается военнослужащих – речь идет, в первую очередь, о введении моратория на получение кредита на период несения службы. Мы говорим о срочниках. И второе, и это тоже новелла, – мы хотим ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы, потому что, как оказалась, есть огромная статистика, когда в армии при внесуставных взаимоотношениях старослужащие солдаты заставляют молодых брать кредиты и таким образом откупаться или еще что-то. Одним словом, такая практика имеет место и мы должны поставить этому заслон", – сказал Ерлан Стамбеков.

Мажилисмен также пояснил логику данных поправок.

"Армия вполне обеспечивает военнослужащих всем необходимым, особенно – срочников, и поэтому кредиты брать, наверное, нет необходимости", – заявил Ерлан Стамбеков.

29 мая 2023 года в Минобороны Казахстана заявили, что банки "заморозят" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии. Подробности здесь.