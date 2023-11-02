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Метель, туман и гололед ожидаются на большей части Казахстана

прогноз погоды Фото: pixabay
В Астане и 10 областях страны на 3 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РПГ "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. В Караганде ночью ожидаются туман, гололед.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Абайской области ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, в центре области, днем в центре, на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке области низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

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