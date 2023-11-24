Туман, метель, гололед и шквал ожидаются на большей части Казахстана

В Астане и 13 областях страны на 25 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в Астане ожидается туман, поземок. На дорогах – гололедица. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на большей части порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23-28 м/с, днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге Улытауской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области ожидаются порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. На севере, востоке области ожидается гололед. Днем на юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.



Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный ночью на большей части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гололед.



Ночью на западе, северо-западе Костанайской области, днем в северной половине области ожидаются гололед, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.



В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, северо-востоке области 15-20, временами порывы 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Актюбинской области ожидается гололед, метель. Ветер южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ночью ожидается метель. Ветер южный порывы 15-20 м/с.



На севере Кызылординской области ожидается туман.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на севере, востоке области, днем на севере, западе, юге области ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, ночью на востоке области, днем на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью 25 ноября порывы 23-28 м/с, днем 26-27 ноября порывы 25 м/с. В Таразе ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются временами сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке, юге Абайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

