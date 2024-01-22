Очередной фейк от имени популярного блогера распространяют в Казнете

Казахстанских интернет-пользователей предупредили об очередном фейковом видео, которое распространяют мошенники от имени популярного блогера Сергазы Токтарбека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал StopFake.kz 22 января, по Казнету распространяется очередное фейковое видео от имени популярного блогера Сергазы Токтарбека (он же вайнер Сека).

Видео с поддельной озвучкой запустили мошенники. В ролике утверждается, будто блогер организовал сообщество, которое открыто для новых участников всего сутки и дает возможность быстро обогатиться. При этом авторы видео взяли готовый сюжет телеканала КТК, добавив фейковую озвучку.



"Мошенники наложили звук на реальную запись эфира. На самом деле ведущая тогда рассказывала о трагедии, произошедшей в Алматы в январе этого года. Точно так же подделаны интервью людей, которые якобы зарабатывают миллионы. Эти кадры вырезаны из новостных сюжетов телеканала КТК. Затем наложен фальшивый звук. К примеру, девушка, которая представлена как подписчица Секи, на самом деле дольщица ЖК", – отмечает StopFake.