Более 11 тысяч молодых людей трудоустроили с начала года в Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году помогли найти работу свыше 11 тысячам молодых людей, большинство из которых трудоустроили на постоянные рабочие места, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

В рамках государственной поддержки молодежи в Казахстане реализуется ряд программ по трудоустройству и стажировке лиц от 18 до 35 лет. Это такие как "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Общественные работы", "Социальные рабочие места", "Профессиональное обучение". Государство субсидирует рабочие места. А вчерашние выпускники университетов и колледжей могут наработать начальный стаж, набраться опыта, чтобы в дальнейшем стать конкурентоспособным на рынке труда.



Отмечается, что все эти программы активно используются в обеспечении занятости молодежи Карагандинской области.

Фото: gov.kz

По сведениям областного управления координации занятости и социальных программ, в карьерные центры городов и районов региона с начала года обратились 18 675 безработных из числа молодёжи.

"Из них трудоустроен 11 651 человек, в том числе 8637 на постоянные рабочие места, 186 по направлению "Социальное рабочее место", 813 по программе "Молодежная практика", – сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области. 1578 человек направлены на общественные работы, 25 участвуют в проекте "Контракт поколений". Еще 412 безработных обрели первые рабочие места, 241 человек прошел краткосрочное профессиональное обучение", - сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

Мадина Бураханова – выпускница Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова, финансист. После окончания учебы она переехала в Караганду и долгое время не могла найти работу по специальности.

"Я обратилась в Карьерный центр, и мне предложили работу по "Молодежной практике" в Центре ипотеки Караганды. Я согласилась, ведь это хороший опыт для меня. Сейчас работаю по специальности, если хорошо зарекомендую себя в течение года, то меня могут оставить здесь. Программа "Молодежная практика" – отличная возможность для выпускников вузов, которые еще не имеют опыта работы, но мечтают его получить в крупных компаниях", – считает Мадина Бураханова.

Есть меры поддержки и для молодых людей, мечтающих открыть свое дело. В Карагандинской области в рамках программы "Бизнес Бастау" основам предпринимательства обучились 2 502 человека, еще 485 человек прошли онлайн-обучение на портале Skills.enbek.kz. Выпускники имеют возможность получить государственные гранты на реализацию бизнес-идей.

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, среди получивших в этом году государственные гранты по Национальному проекту развития предпринимательства на 2021–2025 годы - 14 человек из числа социально уязвимых слоёв населения до 35 лет.

В ведомстве озвучили перечень наиболее востребованных профессий. В регионе остается большой спрос на специалистов в области промышленности и строительства. Это штукатуры, инженеры, инженеры-механики, слесари-строители, сварщики, арматурщики, электрослесари, электромонтеры, крановщики. Также востребованы специалисты из сферы энергетики, нефтегазовой индустрии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и логистики, IT-сферы, а также педагоги, водители и операторы подвижного оборудования, специалисты в области бизнеса и администрирования, охранники, уборщики.