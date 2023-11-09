В Карагандинской области помогают открыть свое дело людям с инвалидностью

В Карагандинской области люди с ограниченными возможностями начинают зарабатывать самостоятельно, открыв свое дело на грантовые средства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

В Нуринском районе в этом году гранты на открытие и развитие своего дела получили 20 начинающих предпринимателей. Семеро из них – люди с инвалидностью. Сфера бизнеса разная: сельское хозяйство, автосервис, бьюти-индустрия и другое.

Диана Ахметова осуществила свою давнюю мечту – открыла салон красоты в селе Ахмет. У девушки проблемы со слухом. Это не помешало ей освоить несколько профессий: парикмахера, визажиста, мастера по наращиванию ресниц и шугарингу. Сначала принимала клиентов на дому. А после окончания курса "Бастау Бизнес" решила подать заявку на грант и открыть студию красоты.





"В бьюти-сфере я с 2018 года. Изначально прошла курсы визажа "Салонный мастер". Далее обучилась наращиванию ресниц, шугарингу, стрижкам. Потом прошла курсы "Бастау Бизнес" и самостоятельно составила бизнес-план, получила грант в размере 950 тысяч тенге. На эти средства купила оборудование для салона. Помещение арендую в торговом центре в селе Ахмет. Сейчас у меня около 20 постоянных клиентов. Я помогаю им стать красивее и увереннее в себе". Диана Ахметова

48-летний Дос Тулегенов из села Карой получил грант в размере 1,3 млн тенге для развития автомастерской. Долгое время мужчина с ДЦП работал в небольшой комнате, где вместе со старшим сыном Нурасылом чинил электроприборы и телевизоры.

Фото: gov.kz

В этом году предприниматель решил расширить спектр оказываемых услуг и оборудовал рядом с домом автомастерскую.

"Хороших автоэлектриков очень мало. А я в этой сфере работаю всю жизнь, чиню разные приборы, агрегаты, нередко обращались и автовладельцы, поэтому решил оказывать услуги и автоэлектрика. Гараж у меня на три машины, в будущем планирую трудоустроить на субсидируемые рабочие места пять человек. Сейчас мне помогает сын, он учится в колледже на автоэлектрика. Грант очень помог мне, я купил дорогостоящие приборы для диагностики неисправностей автомобиля. В будущем хочу еще приобрести подъемник". Дос Тулегенов

Кроме того, в Нуринском районе предприниматели с инвалидностью открыли цех по приему и переработке коровьего и козьего молока, швейную мастерскую, мини-фермы по выращиванию домашних птиц.

Государственные гранты на открытие и расширение бизнеса предоставляются в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021–2025 годы. В регионе также идет поддержка молодежного предпринимательства, на эти цели выделяются средства из областного и местного бюджетов.

С 2022 года грант акима Карагандинской области на развитие молодежного предпринимательства увеличился в два раза. Начинающие бизнесмены получают по два миллиона тенге. В прошлом году было профинансировано 50 проектов, которые выбрала специальная комиссия. И в этом году будет поддержано столько же.