В Атырау спасатели ищут человека, спрыгнувшего с пешеходного моста

3 ноября поступило сообщение о том, что в Атырау неизвестный прыгнул в Урал с пешеходного моста, сообщает Zakon.kz.

Семь спасателей ДЧС на двух лодках ведут поисковые работы в Атырау, пишет "АкЖайык".

Это уже третий случай прыжка с мостов в Атырау с начала 2023 года. В первом случае спрыгнувшая девушка была спасена, во втором – самоубийца погиб.

Ранее сообщалось, что в Актобе женщину пыталась спрыгнуть с 25-го этажа. Ее спасли полицейские.

32-летняя женщина рассказала, что пошла на такой отчаянный шаг, из-за смерти близких родственников и разногласий с родными и близкими. Ее передали медицинским работникам.