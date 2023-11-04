В Атырау спасатели ищут человека, спрыгнувшего с пешеходного моста
Фото: azh.kz
3 ноября поступило сообщение о том, что в Атырау неизвестный прыгнул в Урал с пешеходного моста, сообщает Zakon.kz.
Семь спасателей ДЧС на двух лодках ведут поисковые работы в Атырау, пишет "АкЖайык".
Это уже третий случай прыжка с мостов в Атырау с начала 2023 года. В первом случае спрыгнувшая девушка была спасена, во втором – самоубийца погиб.
Ранее сообщалось, что в Актобе женщину пыталась спрыгнуть с 25-го этажа. Ее спасли полицейские.
32-летняя женщина рассказала, что пошла на такой отчаянный шаг, из-за смерти близких родственников и разногласий с родными и близкими. Ее передали медицинским работникам.
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