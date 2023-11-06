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Незаконно потратить 2,6 млрд тенге из бюджета собирались чиновники в Актюбинской области

Незаконно потратить 2,6 млрд бюджетных тенге хотели чиновники в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
Прокуроры Актобе при проверке расходования бюджетных средств выявили грубые нарушения законодательства о госзакупках. Они предотвратили нецелевое расходование государственных денег на 2,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Актюбинской области 6 ноября, в региональном центре и нескольких районах области обнаружили грубейшие нарушения при госзакупках. Сумма тендеров, которые провели, не соблюдая закон, превысила 2 млрд тенге.

В некоторых случаях чиновники необоснованно требовали у подрядчиков лицензии на работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. А должностные лица отдела экономики и финансов Иргизского, Алгинского и Мартукского районов проводили госзакупки по ремонту дорог без ведомственных экспертиз. Таким образом они выдали контракты на 360 млн тенге.

Кроме того, чиновники незаконно заключали договоры напрямую с подрядчиками, без торгов – так они собирались отдать 18 тендеров на 296 млн тенге конкретным поставщикам.

После вмешательства прокуратуры проблему устранили, закупки отменили. Таким образом удалось сэкономить в общей сложности 2,6 млрд тенге из бюджета.

В начале октября сообщалось, что прокуратура отменила незаконные госзакупки на 3 млрд тенге в Жетысуской области.

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