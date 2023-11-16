Более 4 млрд бюджетных тенге собирались незаконно потратить чиновники в СКО

Чиновники в Северо-Казахстанской области пытались незаконно потратить 4,3 млрд тенге из бюджета. Нарушения при госзакупках выявила прокуратура региона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 ноября в пресс-службе прокуратуры СКО, надзорное ведомство выявило нарушения при расходовании бюджетных денег. Прокуроры выяснили, что чиновники городского Отдела строительства провели госзакупки по строительству многоквартирного жилого дома на 2,5 млрд тенге без оформления необходимых документов на земельный участок.

Еще в одном случае чиновники регионального акимата нарушили Бюджетный кодекс, выделив 1,1 млрд тенге на приобретение здания. Затем в нарушение закона о госзакупках они организовали открытый конкурс и ввели необоснованные ограничения для участников торгов.

"По актам надзорного органа эти закупки отменены, виновных должностных лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности", – отметили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, всего с начала 2023 года за нарушения при госзакупках привлекли к ответственности 59 чиновников, которые пытались необоснованно израсходовать бюджетные деньги на сумму в 4,3 млрд тенге.

Ранее в Жетысуской области прокуратура отменила необоснованные госзакупки на 3 млрд тенге.