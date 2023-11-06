Фотограф опубликовал снимки загадочной пещеры

Волонтер и фотограф из Семея Ахмет Чукеев опубликовал фотографии загадочной пещеры, расположенной в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Загадочной, по мнению фотографа, оказалась пещера Коныр-Аулие.

"Пещера Коныр аулие в Абайской области – удивительное место! Внутри пещеры температура воды всегда составляет около 3 градусов Цельсия. Это место идеально для отважных исследователей, готовых окунуться в холодные воды и погрузиться в уникальную атмосферу этой загадочной пещеры", – написал Ахмет Чукеев под публикацией, сделанной в Instagram 6 ноября 2023 года.

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Стала ли священная пещера Коныр-Аулие в Абайском районе Абайской области местом упокоения Чингисхана? Существует ли еще одно подземное озеро? На эти и другие вопросы 25 августа 2023 года искали ответы члены краеведческого общества "Прииртышье". Подробнее по ссылке выше.