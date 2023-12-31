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Алматинский фотограф опубликовал топ-10 снимков уходящего года

Алматы Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал 10 лучших, по его мнению, снимков уходящего 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Фотограф собрал работы, к которым подписчики проявили наибольший интерес, и опубликовал их своем Instagram.

1. Ночной Шымбулак и Коктобе

Ночной Шымбулак и Коктобе

Фото: Instagram/dots_foto

"Интересный ракурс, где две достопримечательности визуально соединяются в одну. Повезло с чистой погодой. В итоге получил фото с высокой детализацией и прекрасным видом".

2. Проспект Достык

Проспект Достык

Фото: Instagram/dots_foto

"Это моя любимая улица в Алматы – сердце старого города. На снимке мы видим украшенный к Новому году проспект с гостиницей "Казахстан" и ночными горами на фоне".

3. Восход луны над пиком Партизан

Восход луны над пиком Партизан

Фото: Instagram/dots_foto

"Рассчитал время восхода луны, азимут и определил подходящую точку съемки. Кристально-чистый воздух после дождя очень помог. Получил один из лучших своих снимков".

4. БАКАД

БАКАД

Фото: Instagram/dots_foto

"Новая автомагистраль вокруг Алматы подарила водителям удобный объезд, а фотографам – красивые виды. Этот снимок сделал сразу после открытия трассы. Фотография облетела множество СМИ и набрала 1,5 млн просмотров".

5. Лошади и горы

Лошади и горы

Фото: Instagram/dots_foto

"Этот снимок сделал в Сайрам-Угамском нацпарке. Пасущиеся лошадки, весеннее жайлау и заснеженные горы – показательный пейзаж природы нашей страны".

6. Подснежник

Подснежник

Фото: Instagram/dots_foto

"Мои любимые цветы, каждый год снимаю шафран алатауский. Здесь удивительный момент, когда цветы выходили сквозь свежевыпавший снег. Более 7 млн просмотров".

7. Келиншектау

Келиншектау

Фото: Instagram/dots_foto

"Одно из лучших мест в Казахстане для пейзажной фотографии. Невероятные доломитовые скалы, весенняя зелень и пасущиеся лошади".

8. Молния над городом

Молния над городом

Фото: Instagram/dots_foto

"Промок сам, замочил фототехнику, но все-таки успел сделать несколько красивых кадров. Один из них вы видите здесь".

9. Байтерек

Байтерек

Фото: Instagram/dots_foto

"Главная достопримечательность нашей столицы в обрамлении осенних березок. Нравится мне Байтерек – изящный, стройный, с красивой подсветкой. Главное – найти небанальный ракурс и получаем интересную фотографию".

10. Восход луны над телебашней

Восход луны над телебашней

Фото: Instagram/dots_foto

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"Еще одна фотография луны, на этот раз поймал восход луны над телевышкой. Облака дополнили этот пейзаж, сделав его немножко мистическим".

В завершении автор поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.

В ноябре 2023 года фотограф показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера. А 9 декабря запечатлел первый снег в Алматы.

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