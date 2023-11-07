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Зарплату на 41 млн тенге не заплатили учителям в одной из школ Астаны

Зарплату на 41 млн тенге не заплатили учителям в одной из школ Астаны Фото: Zakon.kz
Только после вмешательства органов прокуратуры работникам одной из школ Астаны удалось добиться выплаты заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 7 ноября, при проверке в столичном районе Есиль ведомство выявило нарушения трудовых прав учителей. Оказалось, что коллективу одной из местных школ два месяца подряд не выдавали зарплату.

Деньги вовремя не получили 133 человека – как педагоги, так и другие работники школы. Обнаружив это, прокуратура внесла акт надзора и заставила руководство учреждения погасить задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками. Им выплатили более 41 млн тенге.

Ответственных за невыплату зарплат должностных лиц оштрафовали по ст. 87 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что в Алматы работодатели погасили задолженность по зарплате перед сотрудниками на 700 млн тенге.

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