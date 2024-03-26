Госпредприятие задолжало более 220 млн тенге своим работникам в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области добилась выплаты заработной платы 1043 работникам на общую сумму 223 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По сообщению надзорного органа, во время анализа выявили, что ГКП на ПХВ "Ветеринарная станция" по Алматинской области за январь 2024 года не выплатила заработную плату 1043 работникам на общую сумму 223 млн тенге.

"По акту надзора прокуратуры заработная плата работникам полностью погашена, руководитель вышеуказанной организации привлечен к административной ответственности по ст. 87 КоАП РК к штрафу в размере 150 МРП (553 800 тенге), на сегодняшний день указанная сумма руководителем погашена", – сообщили 26 марта в прокуратуре.

Там напомнили, что при задержке заработной платы законодательством предусмотрена ответственность не только по вышеуказанной статье Административного кодекса, но и в рамках ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса РК.

В конце 2023 года сообщалось, что в общей сложности работодатели задолжали в течение года своим сотрудникам 6,4 млрд тенге.