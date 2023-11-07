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Алматинцев напугал "контролируемый" камнепад

Контролируемый камнепад напугал алматинцев Фото: Telegram/AlmatyJoly
Видео камнепада на дороге "Медеу – Шымбулак" в Алматы появилось в соцсетях. В акимате Медеуского района напомнили, что на этом участке ведут работы, связанные со спуском камней по склонам, сообщает Zakon.kz.

Видео с падающими камнями на дороге "Медеу – Шымбулак" в Алматы распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько крупных валунов катятся по склону с огромной скоростью.

Алматинцев насторожило это видео: многие горожане попросили уточнить, на каком участке дороги происходит камнепад.

В акимате Медеуского района Алматы пояснили, что попавшие на видео валуны спустили по склону в рамках работ по устранению последствий камнепада, который произошел на этом участке весной. Движение здесь временно ограничено, пострадавших нет.

Работы по инженерной защите и укреплению откосов на трассе "Медеу – Шымбулак" начали 25 октября. Предполагается, что они продлятся до 31 июля следующего года. Частью этих работ будет в том числе спуск камней и грунта со склонов. Последствия камнепада ликвидируют 50 человек и 11 единиц техники. Сейчас идет первый этап работ, основная их часть намечена на 2024 год.

Ранее в акимате уже предупреждали, что для ликвидации последствий камнепада этот участок дороги временно перекрыли.

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