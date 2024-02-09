Камнепад на Шымбулаке: акимат начнет укреплять склоны весной

Последствия камнепада на дороге Медеу – Шымбулак в Алматы продолжают ликвидировать с осени 2023 года. Весной 2024 года склоны начнут укреплять, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О ходе работ аким Алматы рассказал на встрече с жителями Медеуского района 9 февраля.

"С октября прошлого года со склонов гор Мохнатка и Горельник вывезли около 80 тыс. м² камней и очистили от насыпей 17,6 тыс. м³ пазух. Весной 2024 года начнутся работы по укреплению склонов по пути на Шымбулак", – сказал Ерболат Досаев.

Кроме того, осенью 2024 года акимат планирует завершить строительство ливневой системы и ремонт дорожного полотна на этой трассе.

В апреле 2023 года в бассейне реки Киши Алматы в районе горы Мохнатка произошел камнепад. После этого дорогу на Медеу перекрыли.

В ноябре в соцсетях снова появилось видео с падающими камнями на дороге Медеу – Шымбулак. Тогда в акимате заявили, что ведут работы, связанные со спуском камней по склонам.