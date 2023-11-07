Приписки и другие нарушения почти на миллиард тенге выявили в больницах Кызылорды

Сто тысяч нарушений почти на миллиард тенге допущены в медорганизациях Кызылординской области, включая больницы и поликлиники, сообщает Zakon.kz.

Проверка выявила, что за девять месяцев 2023 года поставщики медицинских услуг Кызылординской области допустили 100 тысяч нарушений.



"В основном делали приписки по количеству лабораторных анализов, врачебных консультаций, диагностических исследований. Также допущены нарушения в медучреждениях, которые оказывают стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь. Участковые врачи не всегда соблюдали стандарты оказания медицинской помощи", – сообщила руководитель отдела оценки качества медицинской помощи и мониторинга договорных обязательств областного филиала ФСМС Гульнара Кенжебаева.

В анти-рейтинге – коллективы многопрофильных центральных больниц некоторых районов области и нескольких городских поликлиник.

В июле 2023 года прокуроры Туркестанской области выявили приписку инвалидов и нарушения их прав. Проверка выявила, что из 97 тысяч зарегистрированных инвалидов 26 тысяч являются умершими или переехавшими в другие регионы.