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Ресторан экс-акима Костаная снова выставили на продажу

Ресторан экс-акима Костаная снова выставили на продажу Фото: gov.kz
Ресторан экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова снова выставили на продажу. Стартовая цена – более 805 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

На электронной торговой площадке на продажу в очередной раз выставлен конфискованный ресторанный комплекс "Алтын-Саф". Предыдущие аукционы не увенчались успехом.

По информации Tobolinfo.kz, cтартовая цена ресторана – 805 млн 529 тыс. тенге. Оценка объекта проводилась в октябре 2023 года. Тип торгов, которые состоятся 17 ноября, – аукцион на повышение цены.

"Объект находится на трассе Екатеринбург – Алматы. На участке есть зона отдыха с кафе, кочегаркой и пристройкой. Здание было построено в 2014 году", – уточняется в описании.

Один из конфискованных ресторанов этого экс-акима – "Метрополь" – был передан в собственность государства. В здании разместилась госкорпорация "Правительство для граждан".

1 апреля 2019 года бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов вышел на свободу условно-досрочно. 

11 апреля 2016 года его осудили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Позже осужденный обжаловал это решение. Ему сократили срок до 7 лет 6 месяцев. Однако вскоре, в связи с 25-летием Независимости РК, Ахметжанов попал под амнистию. 

Ахмедбека Ахметжанова освободили от должности акима 8 сентября 2015 года. Он был задержан в тот же день по подозрению по ст. 361 ч. 4 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями") сотрудниками антикоррупционной службы. 

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