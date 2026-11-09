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Мир

Древний замок в Германии выставили на продажу за один евро, но условия пугают

Древний замок, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 05:59 Фото: pexels
В Германии выставили на продажу замок 13 века, однако за символический ценой скрываются огромные расходы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, замок Шнадиц расположен в городе Бад-Дюбен в федеарльной земле Саксония. Его площадь составляет более 1 000 квадратных метров. В здании есть рыцарский зал и две башни, а само поместье окружено рвом с водой. История замка насчитывает почти 800 лет.

Здание давно нуждается в ремонте: фасад разрушается, отдельные помещения требуют восстановления. Город рассчитывает найти инвестора, который сможет спасти исторический объект. На восстановление потребуется около 20 млн евро (9 млрд 980 тыс.тенге). В замке предлагают разместить гостиницу, пансионат, учебный центр или интернат. Однако будущему владельцу придется учитывать не только многомиллионные затраты, но и строгие требования охраны памятников архитектуры.

Ранее замок уже пытались превратить в гостинично-ресторанный комплекс, но проект не удалось реализовать. Теперь власти вновь надеются найти покупателя, готового вложиться в его восстановление.

В Испании необычная находка полностью изменила научные представления о регионе. Археологи обнаружили сотни доисторических гравюр возрастом около 26 тысяч лет в пещере, которую десятилетиями посещали туристы.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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