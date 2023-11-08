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Мажилис одобрил законопроект по общественным объединениям

Казахстан Мажилис гражданское общество Фото: senate.parlam.kz
Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам общественных объединений, сообщает Zakon.kz.

Прошло 27 лет со дня принятия закона об общественных объединениях.

Министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в рамках демократизации общества, которую объявил глава государства в своем Послании 16 марта 2022 года, было поручено расширить партнерство с гражданским обществом.

"В свою очередь это обязывает нас и дальше расширять публичные права наших граждан и создавать новые возможности. Именно поэтому пришло время внести изменения и дополнения в закон об общественных объединениях. Важнейшим новшеством этих изменений является сокращение количества граждан, выступающих с инициативой регистрации общественной организации в три раза. То есть с 10 человек до трех. Разумеется, эти изменения не имеют никакого отношения к политическим партиям".Аида Балаева

Сфера гражданского общества является одним из важных направлений развития государства. В стране работает 22 тысячи различных НПО.

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