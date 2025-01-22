Мажилис одобрил законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 января 2025 года одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам определения страны происхождения товаров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов, проект закона инициирован депутатами Парламента в рамках реализации поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, по созданию цикла производства с высокой долей локализации, позволяющего снизить зависимость от импортных поставок, а также трансферту современных технологий.

"Основной целью законопроекта является внедрение реестра, который позволит правильно идентифицировать конкретных казахстанских товаропроизводителей, обеспечит единую точку доступа к информации о них и производимых ими товарах, а также повысит адресность мер государственной поддержки", – сказал Дюсенбай Турганов.

Он отметил, что в настоящее время действуют сертификаты трех видов: "СТ-KZ", индустриальный сертификат и сертификаты происхождения экспортного товара. Все эти сертификаты выдаются Национальной палатой предпринимателей "Атамекен".

"В рамках законопроекта планируется внедрить реестр казахстанских товаропроизводителей, который объединит все существующие списки производителей и заменит сертификаты "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты. В настоящее время процесс сертификации требует значительных временных и финансовых затрат, что является проблемой для малого и среднего бизнеса. Эти сертификаты платные и выдаются на основании заключения отдельных экспертов. В текущий предлагаемый реестр предприятия включаются бесплатно и не имеют ограничений по срокам присоединения, что позволяет сэкономить время и средства для бизнеса", – пояснил депутат.

Новый реестр станет полноценной информационной системой и будет интегрирован с другими государственными информационными системами.

Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров добавил, что реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в 2025 году, а "CT-KZ" и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года. Требования по условиям производства, производственных и технологических операций для включения в реестр будет определять Министерство промышленности и строительства совместно с отраслевыми госорганами.

Ранее сообщалось, что предприятия Казахстана увеличили инвестиции в основной капитал в 2024 году.