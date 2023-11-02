Качество питания школьников в Алматы будут контролировать с помощью видеонаблюдения

В столовых 206 алматинских школ установили камеры видеонаблюдения. Теперь специальная комиссия сможет в любой момент проверить, в каких условиях готовят блюда для детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 2 ноября, чтобы обеспечить школьников здоровым и сбалансированным питанием, в городе создали межведомственную экспертную группу. Она будет следить за качеством питания в алматинских школах.

"Руководителям организаций образования поручили, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. В 206 государственных школах в столовых камеры уже установили (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Поставщика услуг организации образования выбирают в конкурсный срок в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года", – сообщила руководитель управления Ляззат Жылкыбаева.

Комиссия, которая будет оценивать качество питания, состоит из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и специалистов Казахской академии питания.

Глава управления добавила, что из местного бюджета выделяют средства для улучшения материально-технической базы школьных столовых.

Всех учащихся 1-4-х классов государственных школ обеспечивают бесплатным питанием с 1 сентября 2023 года. На питание для более чем 134 тыс. школьников в Алматы выделили 20,4 млрд тенге из местного бюджета.