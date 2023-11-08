В Казахстане планируют ввести конфиденциальный учет за страдающими психическими расстройствами

Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в приказ по вопросам оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается применение консультативного наблюдения.

Консультативное наблюдение – периодическое наблюдение за лицами, имеющими риск развития болезни, ее прогрессирование (переход в хроническое или затяжное расстройство с тяжелыми, стойкими, часто обостряющимися болезненными проявлениями или к выраженной социальной дезадаптации), в случае если лицо будет оставлено без специализированной помощи.

Консультативное наблюдение за лицами с психическими и поведенческими расстройствами либо имеющими проблемное употребление психоактивных веществ осуществляется путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказанием необходимой медико-социальной помощи.

При изменении психического состояния лицо, находящееся на консультативном наблюдении в первой группе, при выявлении клинических признаков синдрома зависимости подлежит освидетельствованию и по решению ВКК переводится на динамическое наблюдение.

Как отмечается, данные о лицах, находящихся на консультативном наблюдении, не входят в контингент и регистрируются в ЭИС.

Снятие с консультативного учета и перевод в группу динамического наблюдения осуществляется на основании решения ВКК по представлению участкового врача-психиатра.

Лица, состоящие на консультативном наблюдении, при положительной динамике и отсутствии рецидивов заболевания в течение 12 месяцев снимаются с консультативного наблюдения.

При консультативном наблюдении врач психиатрического профиля осуществляет:

диагностические мероприятия в соответствии с клиническими протоколами;

назначение лечения в соответствии с клиническими протоколами (в случае необходимости);

решение вопроса о консультативном наблюдении, а также прекращении консультативного наблюдения;

внесение информации о лице с ППР в ЭИС;

осуществление консультативного наблюдения;

направление лиц с ППР на обследование или лечение, медико-социальную реабилитацию в территориальный Центр психического здоровья или РНПЦПЗ (по показаниям).

Предусматривается, что при консультативном наблюдении психолог проводит психопрофилактические мероприятия, психологическое консультирование, экспериментально-психологическое обследование и психокоррекцию.

Как поясняется, ввиду низкой обращаемости за медицинской помощью в СОПЗ лиц, имеющих риски развития химических и нехимических зависимостей, из-за регистрации персональных данных в информационных системах и передачи этих данных в ИС МВД появилась необходимость разработать правила для консультативного наблюдения (конфиденциального учета).

"Данный вид наблюдения позволит снизить барьеры и охватить лиц, у которых имеются факты употребления наркотических веществ без синдрома зависимости, а также лиц, имеющих проблемы с лудоманией", – говорится в обосновании.

Планируется, что создание конфиденциальных условий привлечет данный контингент для дальнейших вмешательств, а также позволит оценить масштабы распространения проблемного потребления ПАВ и лудомании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 ноября.