При каких заболеваниях наркозависимых с психическими расстройствами не отправят в психбольницу
Приказом министра здравоохранения от 4 ноября 2025 года внесены изменения в части оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья, изложен в новой редакции.
Так, в перечень включены следующие заболевания:
- Туберкулез с деструктивными и бациллярными формами.
- Поздние формы сифилиса.
- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований, в терминальной стадии, с проявлениями множественных болезней.
- Злокачественные новообразования.
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм средней и тяжелой степени декомпенсации.
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
- Психические расстройства и расстройства поведения.
- Болезни нервной системы.
- Болезни глаза и его придаточного аппарата.
- Болезни системы кровообращения.
- Болезни органов дыхания.
- Болезни органов пищеварения.
- Болезни кожи и подкожной клетчатки.
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
- Болезни мочеполовой системы.
- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года.
