При каких заболеваниях наркозависимых с психическими расстройствами не отправят в психбольницу

Приказом министра здравоохранения от 4 ноября 2025 года внесены изменения в части оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья, изложен в новой редакции.

Так, в перечень включены следующие заболевания:

Туберкулез с деструктивными и бациллярными формами.

Поздние формы сифилиса.

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований, в терминальной стадии, с проявлениями множественных болезней.

Злокачественные новообразования.

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм средней и тяжелой степени декомпенсации.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Психические расстройства и расстройства поведения.

Болезни нервной системы.

Болезни глаза и его придаточного аппарата.

Болезни системы кровообращения.

Болезни органов дыхания.

Болезни органов пищеварения.

Болезни кожи и подкожной клетчатки.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Болезни мочеполовой системы.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года.