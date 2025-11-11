#Народный юрист
Право

При каких заболеваниях наркозависимых с психическими расстройствами не отправят в психбольницу

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:25 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 4 ноября 2025 года внесены изменения в части оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья, изложен в новой редакции.

Так, в перечень включены следующие заболевания:

  • Туберкулез с деструктивными и бациллярными формами.
  • Поздние формы сифилиса.
  • Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований, в терминальной стадии, с проявлениями множественных болезней.
  • Злокачественные новообразования.
  • Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм средней и тяжелой степени декомпенсации.
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
  • Психические расстройства и расстройства поведения.
  • Болезни нервной системы.
  • Болезни глаза и его придаточного аппарата.
  • Болезни системы кровообращения.
  • Болезни органов дыхания.
  • Болезни органов пищеварения.
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки.
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
  • Болезни мочеполовой системы.
  • Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
