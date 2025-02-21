Ученые раскрыли три возможных сценария гибели всего человечества

Специалисты в области науки рассказали о трех причинах, которые способны уничтожить все человечество. На первый взгляд, они кажутся маловероятными, сообщает Zakon.kz.

Многие предполагают, что все люди на Земле вымрут после масштабной ядерной войны или пандемии какого-нибудь заразного вируса. По информации potokmedia.ru, есть и другие причины, на которые мы не "рассчитываем".

Во-первых, демографический коллапс. По данным Организации Объединенных Наций, население Земли в 2050 году может достигнуть отметки в 10 млрд человек. Это поспособствует тому, что на планете закончатся ресурсы, наступит глобальный голод, после чего все человечество погибнет.

Во-вторых, к вымиранию людей могут привести и нанотехнологии. Нельзя отрицать тот факт, что компьютеры и роботы помогают человеку. Однако это может обернуться потерей контроля над разработками и ИИ. Пока что никаких предпосылок к этому нет, но никто не знает, как в будущем будут вести себя нейросети.

Третья причина – гамма-излучение. Ученые из Техасского университета Джон Скейло и Крейг Уилер еще в начале века обнаружили, что гамма-всплески способны влиять на биосферу Земли.

Ранее суперкомпьютер подсчитал, когда Земля может стать непригодной для жизни.