#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.76
521.7
5.63
Наука и технологии

Ученые раскрыли три возможных сценария гибели всего человечества

Ученые раскрыли три возможные причины гибели всего человечества, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 07:55 Фото: pixabay
Специалисты в области науки рассказали о трех причинах, которые способны уничтожить все человечество. На первый взгляд, они кажутся маловероятными, сообщает Zakon.kz.

Многие предполагают, что все люди на Земле вымрут после масштабной ядерной войны или пандемии какого-нибудь заразного вируса. По информации potokmedia.ru, есть и другие причины, на которые мы не "рассчитываем".

Во-первых, демографический коллапс. По данным Организации Объединенных Наций, население Земли в 2050 году может достигнуть отметки в 10 млрд человек. Это поспособствует тому, что на планете закончатся ресурсы, наступит глобальный голод, после чего все человечество погибнет.

Во-вторых, к вымиранию людей могут привести и нанотехнологии. Нельзя отрицать тот факт, что компьютеры и роботы помогают человеку. Однако это может обернуться потерей контроля над разработками и ИИ. Пока что никаких предпосылок к этому нет, но никто не знает, как в будущем будут вести себя нейросети.

Третья причина – гамма-излучение. Ученые из Техасского университета Джон Скейло и Крейг Уилер еще в начале века обнаружили, что гамма-всплески способны влиять на биосферу Земли.

Ранее суперкомпьютер подсчитал, когда Земля может стать непригодной для жизни.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: