Почти 11 лет не могут построить ледовый дворец в Актау

Ледовый дворец, который обещали возвести еще 11 лет назад, никак не могут достроить в Актау. Областные власти судятся с иностранным подрядчиком, который должен был завершить строительство, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Хабар 24" 9 ноября, открыть ледовый дворец в Актау планировали в этом году. Но спортивный объект до сих пор не достроен, а власти Мангистауской области ведут затяжную тяжбу с подрядной организацией.

О строительстве ледового дворца в Актау объявили еще 11 лет назад. Власти договорились с иностранным подрядчиком и пообещали, что на новой арене дети-спортсмены смогут тренироваться бесплатно под руководством известных тренеров. Но строительство затянулось на годы. Сначала проект заморозили из-за споров вокруг земельного участка, затем случился коррупционный скандал и началась судебная тяжба, а после всего этого строительство отложили из-за эпидемии Covid-19. Сейчас стройку вновь остановили из-за очередного судебного разбирательства.





В региональном Управлении физической культуры и спорта сообщили, что подрядчику выделили на строительство ледовой арены более 1 млрд тенге. Общую стоимость проекта оценивают в 4,6 млрд тенге.

"В 2021 году в связи с удорожанием строительства дополнительно к проекту подрядчик запросил 270 млн тенге. Но в Управлении экономики и бюджетного планирования запрос не поддержали. Мы оплатили 30% стоимости проекта. Подрядчик оказался недобросовестным и не вернул деньги", – пояснил Максат Мукаш, руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Местные хоккеисты и фигуристы с нетерпением ждут, когда же в Актау наконец построят обещанный ледовый дворец. В отсутствие полноценной арены спортсменам приходится тренироваться на маленьком катке в торговом комплексе, а порой и на улице.

"Мы страдаем из-за этого очень сильно. Выезжаем на международные соревнования, защищаем честь нашей области, защищаем честь Казахстана. Соответственно, из-за нехватки ледовой подготовки, как по часам, так и по площадке, мы проигрываем. Плюс дополнительные помещения для проведения общефизических подготовок, для проведения хореографических занятий тоже отсутствуют, то есть мы специально арендуем где-то на стороне", – рассказала тренер по фигурному катанию Алена Панкратова.

Вопрос о том, когда в Актау достроят ледовую арену, остается открытым. Судебный процесс между чиновниками и подрядчиком начнется в середине ноября.

В июле сообщалось, что самый большой мост Казахстана через Бухтарминское водохранилище никак не могут достроить из-за нехватки финансирования.