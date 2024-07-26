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Проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец в Шымкенте вернули в госсобственность

ледовый дворец вернули в госсобственность в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 22:06 Фото: скриншот видео
Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил о том, что Ледовый дворец "Мұз сарайы" возвращен в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Многих наших неравнодушных жителей волнует судьба Ледового дворца "Мұз сарайы". Это единственное место в городе, где горожане и гости нашего мегаполиса могут заниматься зимними видами спорта. Прокуратура города провела проверку и выявила ряд нарушений при проведении аукциона, который был организован вопреки государственным интересам. Надзорный орган направил исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Шымкент о признании недействительным договор о приобретении доли государства". Габит Сыздыкбеков

Он уточнил, что решением суда исковое заявление прокуратуры города было удовлетворено. Таким образом, "Мұз сарайы" возвращен в государственную собственность.

Также глава Шымкента напомнил, что акимат города проводит работу по возвращению ряда объектов в государственную собственность. Среди них и здание "Мұз сарайы".

"Семь лет назад оно было продано в собственность ТОО "Мунай Қурылыс Сервис" за 128 млн тенге, когда оценочная стоимость объекта составила 996 млн тенге. С победителем заключили договор, однако в договоре не указали соблюдение профиля деятельности объекта", – отметил в тексте аким.


Ранее сообщалось, что решилась судьба дворца Фосфорник в Шымкенте.

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