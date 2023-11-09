Самую "мужскую" и самую "женскую" работу назвали в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали, в каких сферах работает большая часть населения Казахстана и какую работу чаще всего выполняют мужчины, а какую – женщины, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 9 ноября, согласно данным переписи населения, в 2021 году в Казахстане работали 9 млн 188 тыс. человек. Это на 39,2% больше, чем на момент предыдущей переписи в 2009 году.

Наиболее часто казахстанцы работают в трех отраслях. Больше всего в стране работников сельского хозяйства: 1,41 млн человек (15,3% от всего занятого населения). На втором месте – сфера оптовой и розничной торговли (1,35 млн человек, 14,7%). На третьем месте – промышленность (1 млн человек, 11,1%).

"Самая мужская" сфера – сельское хозяйство: 17% работающих мужчин в Казахстане заняты именно аграрным трудом. А женщин больше всего в сфере торговли (16% от всех занятых). В целом доля женщин в структуре занятости за 12 лет выросла на 3% и составила 48%.

Большинство работающих казахстанцев живут в городах (62,5%, более 5,7 млн человек). У 30,8% занятых граждан по состоянию на 2021 год было высшее образование. Выше всего доля занятых в возрастной группе 30-34 лет (1 млн 450 тыс. человек на 2021 год).

Ранее статистики сообщали, что каждый шестой трудоустроенный гражданин РК занят в торговле.