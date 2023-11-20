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Самые привлекательные регионы для переезда назвали в Казахстане

Самые привлекательные регионы для переезда назвали в Казахстане Фото: pixabay
Бюро национальной статистики опубликовало информацию о том, в какие города внутри страны чаще всего переезжают казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 20 ноября, по итогам переписи населения выяснилось, что в Казахстане выросла внутренняя миграция. По сравнению с 2009 годом ее объем вырос с 2,3 млн человек до 2,6 млн человек.

Чаще всего казахстанцы переезжали в три региона страны:

  • Алматы (357,9 тыс. прибывших);
  • Алматинская область (286,1 тыс.);
  • Астана (283,5 тыс.).

Реже всего казахстанцы переезжают в Кызылординскую (72,9 тыс. человек) и Атыраускую (72,5 тыс. человек) области. При этом если в регион прибывает много переселенцев, это еще не значит, что в нем положительный баланс миграции: уезжающих может быть больше. Например, такая ситуация сложилась в Алматинской области.


"Меньше всего покидали свое место жительства жители Мангистауской области (71,8 тыс. человек), а Алматинская область вошла в лидеры по количеству выбывших – 307,8 тыс. человек", – отметили в Бюро национальной статистики.

О том, как будут регулировать миграционные процессы в Казахстане, подробнее читайте здесь.

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