Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр просвещения прокомментировал открытие русских школ за счет России на юге Казахстана

Министр просвещения прокомментировал строительство русских школ на юге Казахстана Фото: primerminister.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев высказался по поводу открытия на юге Казахстана русских школ, строительство которых будет финансироваться за счет России, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Акорды министр отметил, что южный регион - большой, много трехсменных школ и в целом отмечается нехватка школ. Это в основном Туркестанская, Кызылординской и Жамбылская области.

"Конечно, нужно поддерживать строительство школ в таких регионах. Хотя выделяются определенные средства в рамках проекта "Комфортные школы", этого недостаточно", - сказал он.

Он также отметил, что в стране есть смешанные школы, где ведется обучение на русском языке.

"Я думаю, любые школы должны будут непосредственно нашим Госстандартам. Нет такого понимания "русская школа"... Конечно, будет с русском языком обучения", - добавил Бейсембаев.

Отвечая на вопрос: насколько актуальны такие школы на юге, где живут в основном казахоязычные дети, министр сказал:

"У нас мы развиваем полиязычие, наши дети должны быть конкурентоспособными. Никто из родителей не против, чтобы дети знали больше языков. Поэтому нет беспокойства, что если открываются французские или другие школы, что это какие-то фобии, что повлияет на политику".

По его словам, в этих школах будут работать казахстанские учителя, при этом по углубленному языку не запрещается привлечение педагогов с российской стороны. 

"Это же здорово, если носители языка преподают как и французский, английский, это же практикуется", - добавил министр.

По его словам, финансировать строительство школ будет российская сторона.

Читайте также

Конституционный суд в Кыргызстане пересмотрел решение о матчестве
Конституционный суд в Кыргызстане пересмотрел решение о матчестве
Дело Бишимбаева. Как экс-министр вышел на свободу и в чем его подозревают
Дело Бишимбаева. Как экс-министр вышел на свободу и в чем его подозревают
Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате
Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате
Лариса Черненко
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления