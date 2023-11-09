Министр просвещения прокомментировал открытие русских школ за счет России на юге Казахстана

Министр просвещения Гани Бейсембаев высказался по поводу открытия на юге Казахстана русских школ, строительство которых будет финансироваться за счет России, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Акорды министр отметил, что южный регион - большой, много трехсменных школ и в целом отмечается нехватка школ. Это в основном Туркестанская, Кызылординской и Жамбылская области.

"Конечно, нужно поддерживать строительство школ в таких регионах. Хотя выделяются определенные средства в рамках проекта "Комфортные школы", этого недостаточно", - сказал он.

Он также отметил, что в стране есть смешанные школы, где ведется обучение на русском языке.

"Я думаю, любые школы должны будут непосредственно нашим Госстандартам. Нет такого понимания "русская школа"... Конечно, будет с русском языком обучения", - добавил Бейсембаев.



Отвечая на вопрос: насколько актуальны такие школы на юге, где живут в основном казахоязычные дети, министр сказал:

"У нас мы развиваем полиязычие, наши дети должны быть конкурентоспособными. Никто из родителей не против, чтобы дети знали больше языков. Поэтому нет беспокойства, что если открываются французские или другие школы, что это какие-то фобии, что повлияет на политику".

По его словам, в этих школах будут работать казахстанские учителя, при этом по углубленному языку не запрещается привлечение педагогов с российской стороны.

"Это же здорово, если носители языка преподают как и французский, английский, это же практикуется", - добавил министр.

По его словам, финансировать строительство школ будет российская сторона.

