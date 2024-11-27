Глава Минпросвещения: В трех регионах России хотят построить казахские школы

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года высказался о возможности строительства казахских школ в России, сообщает Zakon.kz.

Как отметили журналисты, в соцсетях есть информация о том, что поступает запрос от казахов Астрахани построить казахские школы. Они поинтересовались у главы Минпросвещения, какова ситуация.

"Да, этот вопрос обсуждается, три региона рассматриваются, один из них – Астрахань, второй – Оренбург, третий – Томск или Омск, не помню точно. Да, получается, где есть большие диаспоры казахов, рассматривается возможность открытия казахских школ. Эта работа проводится совместно с российскими коллегами. Предложение поддерживается. Ранее говорили, что Россия также планирует на юге Казахстана построить школы. Это обсуждается. В декабре будет принято окончательное решение", – заявил Гани Бейсембаев.

9 ноября 2023 министр просвещения Гани Бейсембаев высказался по поводу открытия на юге Казахстана русских школ. Тогда он заявил, что на юге много трехсменных школ, и, в целом, отмечается нехватка школ.