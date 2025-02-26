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Право

Конституционный суд: Миссионерская деятельность может проводиться в Казахстане только после регистрации

Конституционный Суд, здание Конституционного суда, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:39 Фото: Конституционный Суд РК
В Конституционном суде заявили, что государство вправе защищать общественные ценности при регулировании религиозной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции подпункта 5 статьи 1 и пункта 1 статьи 8 Закона "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", а также части 3 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях.

Оспариваемая норма закона устанавливает, что граждане Казахстана, иностранцы и лица без гражданства могут заниматься миссионерской деятельностью только после регистрации, за нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Между тем заявитель полагает, что требование регистрации ограничивает его конституционные права на свободу слова и совести, препятствуя распространению вероучения в целях обращения в религию на территории республики.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд отметил, что права и свободы человека не могут рассматриваться в отрыве от интересов и целей общества и возникающих, в связи с этим обязанностей членов общества.

"Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность (пункт 5 статьи 12 Конституции Республики Казахстан)", - пояснили в КС.

Там отметили, что для регистрации миссионеров зарегистрированных религиозных объединений в Казахстане обеспечено оказание соответствующей государственной услуги с открытым перечнем необходимых для этого документов и материалов.

"По сути, в данном Законе закреплен механизм саморегуляции и повышения ответственности религиозного объединения, имеющего свободу в выборе миссионеров для успешной реализации целей миссионерской деятельности", - говорится в документе.

Конституционный суд также указал, что законодатель в светском государстве вправе принимать меры по охране общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защите прав и свобод человека и гражданина, сохраняя при этом баланс между правом религиозного самовыражения и защитой общественных интересов, принимая необходимые меры для предупреждения и пресечения правонарушений.

В результате по итогам проверки Конституционный суд признал соответствующими Конституции РК, оспариваемые заявителем нормы законов.

Ранее в Конституционном суде заявили, что решения судов не являются основанием для проверки конституционности норм.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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