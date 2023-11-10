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Нехватку мест в школах Астаны пообещали устранить к 2027 году

Дефицит мест в школах Астаны устранят к 2027 году Фото: facebook/Jenis Qasymbek
Дефицит ученических мест в школах Астаны окончательно устранят к 2027 году. Об этом заявил аким столицы Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил аким Астаны на своей странице в Facebook, сейчас в столице строят новые школы, рассчитанные на 180 тыс. учащихся. Это должно окончательно решить проблему с нехваткой мест в образовательных учреждениях.

"Всего до 2027 года планируем построить 65 школ почти на 180 тыс. ученических мест (в две смены). Данные меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключить вопросы дефицита мест. Учебными заведениями охватываем все районы города", – заверил Женис Касымбек.

Градоначальник добавил, что в течение 2023/24 учебного года в Астане откроют еще семь школ, а в уже действующих учреждениях образования построят новые корпуса. Четыре новые школы в столице начали работу в текущем учебном году.

"По поручению главы государства в столице приступили к реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта в течение 2024-2025 годов построят 24 комфортные школы. Они позволят создать почти 90 тыс. ученических мест (в две смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура", – пояснил аким.

Ранее Женис Касымбек сообщал, что за два года в Астане планировали построить 40 школ.

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