В Астане до 2027 года построят 80 школ

В Астане до 2027 года планируется построить 80 школ. Это позволит создать почти 200 тысяч ученических мест (в две смены).

Данные меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключить вопросы дефицита мест. Также в городе реализуется нацпроект "Комфортная школа".



"С учетом роста населения растет потребность в социальных объектах. В текущем учебном году завершаем строительство 14 школ. Часть из них уже работает. В 2024 году запланировано строительство еще 22 школ, а в 2025-2026 году – еще 20 школ. Это без учета школ, которые строим в рамках нацпроекта "Комфортная школа". По поручению главы государства в городе реализуем проект "Комфортная школа". В период 2024-2025 годы будут построены 24 комфортные школы почти на 90 тысяч ученических мест к 2025 году. К примеру, 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура". Аким Астаны Женис Касымбек

Всего же до 2027 года планируется построить 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест (в две смены).

