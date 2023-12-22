Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане до 2027 года построят 80 школ

В Астане до 2027 года построят 80 школ Фото: gov.kz
В Астане до 2027 года планируется построить 80 школ. Это позволит создать почти 200 тысяч ученических мест (в две смены).

Данные меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключить вопросы дефицита мест. Также в городе реализуется нацпроект "Комфортная школа".

"С учетом роста населения растет потребность в социальных объектах. В текущем учебном году завершаем строительство 14 школ. Часть из них уже работает. В 2024 году запланировано строительство еще 22 школ, а в 2025-2026 году – еще 20 школ. Это без учета школ, которые строим в рамках нацпроекта "Комфортная школа". По поручению главы государства в городе реализуем проект "Комфортная школа". В период 2024-2025 годы будут построены 24 комфортные школы почти на 90 тысяч ученических мест к 2025 году. К примеру, 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура".Аким Астаны Женис Касымбек

Всего же до 2027 года планируется построить 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест (в две смены).

Читайте также

Грозит ли Астане новый дефицит воды
Грозит ли Астане новый дефицит воды
Когда закончат строить LRT в Астане
Когда закончат строить LRT в Астане, рассказал Женис Касымбек
Алматинцев призвали не ходить по тонкому льду
Не ходить по тонкому льду призвали алматинцев
Анастасия Московчук
Астана Касымбек Женис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: