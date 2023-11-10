Заместителя акима города Павлодара приговорили к 3,5 года лишения свободы

В уголовном суде города Павлодара вынесли обвинительный приговор заместителю акима областного центра Арслану Калиякбарову по статье "взятка в значительном размере", сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Суд приговорил признать виновным Калиякбарова Арслана Сержановича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК РК, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности, меру пресечения оставить прежней – содержание под стражей", – огласил в резолютивной части судья Ануарек Оспанов.

Отметим, что оглашение произошло без присутствия подсудимого, он написал заявление об этом, ссылаясь на состояние здоровья.

В июне 2023 года местный предприниматель, выигравший конкурс по дорожным работам в сельских зонах Павлодара, обратился в антикоррупционную службу. Отправившись в Астану, написал заявление, указав, что Арслан Калиякбаров вынуждает его к даче взятки. По его сведениям, критикуя качество дорожных работ без проведения экспертизы, чиновник потребовал от акима села Кенжеколя не производить оплату. И неоднократно давал понять, что знает о других объектах, где был занят предприниматель. Владелец фирмы опасался разорения из-за действий заместителя акима Павлодара. Деньги он приносил чиновнику дважды – в его кабинет.

Сотрудники антикоррупционной служба задержали Арслана Калиякбарова 15 июня, в его автомобиле был найден 1 млн тенге, в кабинете – еще 800 тысяч тенге. Ему в вину вменили получение взятки в значительном размере, позже обвинение внесло квалифицирующий признак "путем вымогательства" – ст. 366 ч. 3 п. 1 УК РК. Все это время он находился под арестом.

Однако сам чиновник вину в получении взятки не признал, как и создание препятствий для бизнеса. Он и его адвокаты указали на допущенные, по их мнению, нарушения норм УПК при проведении оперативных мероприятий.

По словам Арслана Калиякбарова, он не являлся участником договора подряда, следовательно, не мог влиять на процедуру оплаты. А выезжая на места проведения работ, лишь оказывал методическую помощь, поскольку курировал работы по благоустройству в Павлодаре. Кроме того, он указал, что на оперативных видеозаписях бесед с предпринимателем в кабинете не зафиксирован момент получения каких-либо средств в руки, и каким образом деньги оказались в автомобиле и в комнате отдыха на диване под подушкой, он не знает.