События

Покушение на заместителя акима Шымкента: оглашен приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 августа 2025 года, в Шымкенте вынесли приговор по делу о покушении на убийство заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, сообщает Zakon.kz.

Подсудимого Ернара Жиембая обвиняли по статьям 24 ч. 3 – 99 ч. 1 УК РК ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" – "Убийство").

Судом установлено, что 21 апреля 2025 года директор ТОО (предприятие акимата) Жиембай, находясь в алкогольном опьянении, из-за неприязненных отношений совершил покушение на убийство заместителя акима города Берденова, выстрелив в него из охотничьего ружья.

"Из-за того, что у Жиембая закончились патроны, а также ввиду оказанного потерпевшим сопротивления и помощи очевидцев, он не смог довести свой умысел до конца", – озвучили в суде.

Вина подсудимого доказана признательными показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшего и свидетелей. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны частичное признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, наличие на иждивении двух малолетних детей. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

"На основании изложенного, суд признал Жиембая виновным по ст.ст.24 ч.3 – 99 ч.1 УК и назначил ему 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", – указали в суде.

Дело о покушении на убийство заместителя акима Шымкента начали рассматривать в суде 6 августа 2025 года.

Вооруженное нападение на замакима Шымкента: во время суда открылись неожиданные детали

21 апреля Руслана Берденова ранили из оружия: экс-начальник ТОО "Тургын уй Шымкент" Ернар Жиембай выстрелил пять раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление по поводу произошедшего.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
