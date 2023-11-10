Карантин из-за вспышки сибирской язвы сняли в поселке Карагандинской области

В поселке Топар Карагандинской области сняли карантин, который ввели 26 октября из-за вспышки сибирской язвы, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Kazinform, решение о снятии карантина принял аким поселка. За время ограничительных мер в населенном пункте не зарегистрировали новых случаев заражения среди населения и скота.

"В поселке Топар с 9 ноября снят карантин. За время ограничительных мер утилизировано в специальной печи мясо больного бычка, проведены все необходимые профилактические мероприятия. Новых случаев заражения среди людей и домашнего скота не выявлено, – сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.

26 октября в поселке Топар ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы. Источником заражения стал восьмимесячный бычок с частного подворья. Заболевание выявили у троих, один из зараженных скончался в инфекционном центре.