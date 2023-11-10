Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Карантин из-за вспышки сибирской язвы сняли в поселке Карагандинской области

знак STOP Фото: freepik
В поселке Топар Карагандинской области сняли карантин, который ввели 26 октября из-за вспышки сибирской язвы, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Kazinform, решение о снятии карантина принял аким поселка. За время ограничительных мер в населенном пункте не зарегистрировали новых случаев заражения среди населения и скота.

"В поселке Топар с 9 ноября снят карантин. За время ограничительных мер утилизировано в специальной печи мясо больного бычка, проведены все необходимые профилактические мероприятия. Новых случаев заражения среди людей и домашнего скота не выявлено, – сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.

26 октября в поселке Топар ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы. Источником заражения стал восьмимесячный бычок с частного подворья. Заболевание выявили у троих, один из зараженных скончался в инфекционном центре.

Читайте также

Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы
Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы
штормовое предупреждение
Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в Астане и 13 областях страны
Токаев подписал закон
Токаев подписал новый закон
Тамила Языкова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления