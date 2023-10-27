В Карагандинской области умер мужчина, заразившийся сибирской язвой

Один из зараженных сибирской язвой жителей поселка Топар в Карагандинской области скончался в инфекционном центре, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 27 октября 2023 года в управлении здравоохранения области.

"Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией сибирской язвы и наличием серьезных сопутствующих заболеваний". Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Кроме того, как уточнили в ведомстве, сказалось позднее обращение за медицинской помощью.

Состояние остальных зараженных пациентов стабильное, добавили в управлении. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Днем ранее, 26 октября 2023 года, стало известно, что в поселке Топар выявили вспышку сибирской язвы. Источником заражения стал восьмимесячный бычок с частного подворья, его тушу утилизируют.

Позднее сообщили, что в селе ввели карантин.